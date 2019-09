Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları kimler?

Yeni yayın dönemine hızlı giriş yapan Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençleri konu alan Aşk Ağlatır dizisinin başrolünde Deniz Can Aktaş (Yusuf), Hafsanur Sancaktutan (Ada Meryem Varlı) karakterlerine hayat verecek. İşte Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları, konusu, karakter fotoğrafları ve diğer detayları sizlerle…

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Show TV'nin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan yeni dizisi Aşk Ağlatır'ın oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu.

Yapımını MF Yapım'ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.