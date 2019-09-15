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konusu nedir? Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları kimler?

Ekran serüvenine yeni başlayan dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekmeye devam ediyor. “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarlanan yapım her Pazar akşamı yeni bölümleriyle karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrolünde ve ’ın rol aldığı yapım İstanbul’a göç eden gençlerin hikayesini konu alıyor. Peki nedir? Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.9.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 17:14
Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları kimler?

Yeni yayın dönemine hızlı giriş yapan dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençleri konu alan Aşk Ağlatır dizisinin başrolünde (Yusuf), (Ada Meryem Varlı) karakterlerine hayat verecek. İşte Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları, konusu, karakter fotoğrafları ve diğer detayları sizlerle…

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Show TV'nin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan yeni dizisi Aşk Ağlatır'ın oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu.

Yapımını MF Yapım'ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

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Aşk Ağlatır konusu nedir? Aşk Ağlatır dizisinin oyuncuları kimler?
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