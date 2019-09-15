Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3.yeni sezon fragmanında Yamaç akıl hastanesinde!

ne zaman başlıyor? 3.yeni sezon fragmanında Yamaç akıl hastanesinde!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde , Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil’in üstlendiği dizinin 3. Sezon fragmanında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda ‘’ ne zaman başlıyor? fragmanında neler oluyor?’’ sorularına arama motorundan yanıt aranıyor. Her sezona damga vuran bölümleriyle ekrana gelen yapımın bu sezon yayınlanan ilk fragmanında bir akıl hastanesine kapatılan (Aras Bulut İynemli) Yamaç’ın ürkek ve korku dolu halleri izleyenleri derinden etkileyecek. İşte yeni sezon yayın tarihi…

Giriş Tarihi: 15.9.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 12:38
Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3.yeni sezon fragmanında Yamaç akıl hastanesinde!

'nin heyecan dolu dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonun beğenip beğenilmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizi severler şimdiden 3.yeni sezonda neler olacağını araştırmaya başladı. Özellikle yeni sezon fragmanında Yamaç'ın akıl hastanesindeki sahneleri izleyicisinde merak uyandırdı. Peki ne zaman başlıyor, dizisi 3.yeni sezonda neler olacak?

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların fenomen yapımı Çukur yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte merak edilen ayrıntılar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3.yeni sezon fragmanında Yamaç akıl hastanesinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN