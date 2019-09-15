Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşındadır?

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Miray Daner kimdir? Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Miray Daner kamera karşısına ilk kez Papatya dizisiyle çıkmıştır. Zaman geçtikçe ününe ün katan güzel oyuncunun sosyal medya hesabında binlerce takipçisi var. Bir ara Kubilay Aka ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen oyuncu popüler isimler arasında yer alıyor. Peki Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar

MİRAY DANER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Miray Daner İstanbul doğumludur. Kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli de Miray Daner'in halasının oğludur.

Miray Daner 20 yaşındadır

Liseyi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nde okumaktadır. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol üstlenmeye başlayan Miray Daner, oyunculuk kariyerine ilk defa 10 yaşında iken; 2009 ve 2010 sezonları arasında yayın hayatını sürdüren Bez Bebek adlı dizide başlamıştır. En büyük hobileri arasında müzik olan Miray Daner, çello ve piyano üzerine eğitim almaktadır. Miray Daner, Bez Bebek dizisinin ardından 4 sezon boyunca Papatyam adlı dizide oyunculuk yaparak uzun soluklu oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Şarkı söylemeye son derece ilgi duyan Miray Daner, ses konusunda da eğitim almaktadır.

Disney Channel Türkiye kanalında izleyicisiyle buluşan Zil Çalınca adlı çocuk dizisinde Duygu karakterini canlandırarak burada başrol üstlenmiştir. Tüm çocuklar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edilen Zil Çalınca adlı çocuk dizisinin ardından 2013 tarihinde Arkadaşım Max isimli komedi türündeki çocuk filminde küçük bir çocuğun ablasını canlandırmıştır. Öte yandan pek çok önemli dizi projesinde yer alan Miray Daner, 2011 tarihinde beyaz perdeye taşınan Çınar Ağacı dizisiyle sinema dünyasıyla tanışmıştır.

Papatyam adlı dizide 121 bölüm boyunca Gonca karakteri ile oyunculuk yeteneğini sergileyen Miray Daner, bu dizide Metin Akpınar ile birlikte rol almış olmasının kendisine çok şey kattığını ve set disiplininden, oyunculuğa kadar öğrendiği pek çok şeyin onun sayesinde olduğunu ifade etmiştir.

Miray Daner, Amerika'da yayınlanan The O.C adlı diziden esinlenerek 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan, Medcezir isimli dizide Beren Beylice karakterini canlandırmıştır. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile baş rolü paylaşan Miray Daner, bu dizi sayesinde çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve takdir edilen yüzlerden biri haline gelmiştir. Serenay Sarıkaya'nın küçük kardeşi olan Beren Beylice rolünü üstlenen Miray Daner, 2015 tarihinde 77. bölümü ile sona eren Medcezir dizisiyle oyunculuk yeteneğini giderek katlamıştır.

Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştır. Bu dizide Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile baş rolü paylaşan Miray Daner, memleketi uğruna her şeyi göze alan Hilal karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir.

MİRAY DANER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2008 Bez Bebek - Oyuncak

2009-2011 Papatyam - Gonca

2010 1 Kadın 1 Erkek - Zeynep'in çocukluğu

2012 Zil Çalınca - Duygu

2012 Zil Çalınca Avı - Miray

2012-2013 Merhaba Hayat - Dünya

2013-2015 Medcezir - Beren Beyliec

2016-2018 Vatanım Sensin - Hilal

2018 Bir Litre Gözyaşı - Cihan Yürekli

2019 Hakan: Muhafız

2010 Dersimiz: Atatürk - Sabiha Gökçen küçüklüğü

2011 Çınar Ağacı - Pelin

2013 Arkadaşım Max - Melda

2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman