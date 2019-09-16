Çukur oyuncuları kimler, konusu nedir? Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar

Sevilen dizi Çukur yeni sezonda konusu ve oyuncularıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Ay Yapım imzalı Çukur dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezona iki bomba ismi transfer eden dizinin oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Sosyal medyada en çok merak edilen yapımlar arasına giren dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Çukur konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar…

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Show TV'de ekrana gelen Çukur yeni sezon 16 Eylül tarihinde yine aynı saatinde yayınlanmaya başlayacak.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

HAZAL SUBAŞI (NEHİR)

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.

DAMLA SÖNMEZ (EFSUN)

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye'ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizisi de tutmayınca hayal kırıklığı yaşamıştır.

ARAS BULUT İYNEMLİ (YAMAÇ)

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı diziler:

Çukur (Yamaç) – 2017-2018

İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017

Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013

Arka Sokaklar (Şeref) – 2009

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı filmler:

Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014

Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013

Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013

Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

PERİHAN SAVAŞ (SULTAN KOÇOVALI)

1955 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş doğma büyüme İstanbulludur. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Perihan Savaş'ın gerçek ismi Şerife Perihan'dır.

Ortaokul mezunu olan Savaş beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır.

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak birçok oyunda yer alan Perihan Savaş beyazperdeyle ilk olarak 2006 yılında Eve Dönüş filmiyle tanışmıştır.

Son olarak "Uyanış" filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracak olan Perihan Savaş kariyerinde sayısız dizi ve filmde rol almıştır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL (VARTOLU)

1983 yılında Bursa'da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında "Güz Sancısı" filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Şahin Giray Han'ı canlandıran Köstendil, halen "Çukur" dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Erkan Kolçak Köstendil'in Oynadığı Diziler

Çukur / Vartolu / 2017-

Familya / Toprak / 2016

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Şahin Giray Han / 2015

Ulan İstanbul / Karlos / 2014

Merhamet / Mehmet / 2013

Sakarya Fırat / Mahmut Karakum / 2009-2010

Erkan Kolçak Köstendil'in Oynadığı Filmler

Kara Bela / Güven / 2015

İtirazım Var / Süpermen / 2014

Güz Sancısı / Nümayişçi / 2008