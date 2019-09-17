Canevim 15.son bölümde neler oldu? Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Canevim 15.yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her Pazartesi saat 20.00'da yayınlanan yapımın yönetmen koltuğunda Adnan Güler otururken, yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu üstleniyor. Heyecanlı ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken Canevim izleyicisini son bölümde ekran başına kilitlemişti. Bu haftaki bölümde Melis, birdenbire ortadan kaybolan Ömer'in dönmesi için ikna etmeye çabalar. Soluksuz izleyeceğiniz Canevim 15.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizin detaylarında sizlerle…

CANEVİM 15.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların gözde dizisi Canevim 15. Bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Peki Canevim 15.bölümde neler oldu? İşte tüm ayrıntılar…

Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!