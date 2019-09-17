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15.son bölümde neler oldu? Canevim 15. yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi 15. izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in yer aldığı yapım İstanbul’un güzide semti Beykoz’da çekiliyor. Yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ‘’Canevim 15. son bölüm tek parça izle’’ şeklinde arama motorunda araştırıyor. Fragmanda Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olacak. Haberimizin devamından ’de yayınlanan Canevim 15. yeni bölüm fragmanına ve son bölümde yaşananlara erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:00
Canevim 15.son bölümde neler oldu? Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

'nin reyting rekorları kıran dizisi 15. heyecan yarattı. Her Pazartesi saat 20.00'da yayınlanan yapımın yönetmen koltuğunda Adnan Güler otururken, yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu üstleniyor. Heyecanlı ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken Canevim izleyicisini son bölümde ekran başına kilitlemişti. Bu haftaki bölümde Melis, birdenbire ortadan kaybolan Ömer'in dönmesi için ikna etmeye çabalar. Soluksuz izleyeceğiniz Canevim 15.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizin detaylarında sizlerle…

CANEVİM 15.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların gözde dizisi Canevim 15. Bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Peki Canevim 15.bölümde neler oldu? İşte tüm ayrıntılar…

Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Canevim 15.son bölümde neler oldu? Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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