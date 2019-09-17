Çukur dizisinde usta isim! Aliço'nun babası kimdir? Salih Kalyon hangi rolde oynayacak? Çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahne

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur oyuncu kadrosuna ünlü bir isim ekledi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli VE Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin bulunduğu Çukur dizisinin yeni ismi ise Salih Kalyon olacak. Çukur 3. Sezon 2. Bölüm ilk sahnesinde ortaya çıkan isim seyircileri şok etti. Salih Kalyon, Aliço'nun babası rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Peki, Salih Kalyon kimdir? Aliço'nun babası Salih Kalyon hakkında detaylar haberimizde…

ÇUKUR 3. SEZON 2. BÖLÜM İLK SAHNE YAYINLANDI MI?

Dizinin senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstleniyor. Haberimizin devamından çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahneyi izleyebilirsiniz. İşte Salih Kalyoncu hakkında merak edilenler...