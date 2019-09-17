Çukur yeni bölüm fragmanında Aliço’dan şaşırtan hamle! Çukur 69.yeni bölümden ilk sahne yayında!

Ekranların sevilen dizisi Çukur 69.yeni bölüm fragmanından ilk sahne izleyicisini heyecanlandırdı. Son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Bu sezonuyla da reyting rekorları kıran yapımının hem konusu hem oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. Çukur 3.sezon 2.yeni bölüm fragmanı ilk sahnesinde Aliço'nun sözleri damga vuruyor. Son bölümde ise Yamaç'ın kriz geçirip akıl hastanesine düşmesi heyecanlı anlara sahne oldu. İşte Çukur yeni bölüm fragmanından ilk sahne ve son bölüm özeti…

ÇUKUR 3.SEZON 2.BÖLÜM FRAGMANINDAN İLK SAHNE YAYINDA!

Çukur 69.yeni bölüm fragmanından ilk sahnede heyecanlı gelişmelere tanık olacağız. Çukur 69.yeni bölümü 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço'nun Çukur'a dönme isteğine ne tepki verecek?

İşte yeni bölüm fragmanından ilk sahne…