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fragmanında Aliço’dan şaşırtan hamle! .yeni bölümden ilk sahne yayında!

68.yeni sezon bölümünün ardından 69. fragmanından ilk sahne yayınlandı. Ekranların fenomen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanından ilk sahnesinde şok gelişmeler yaşanıyor. Aliço’nun Çukur’a dönmek istemesiyle ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde Koçovalılar iyiden iyiye güç kaybederken, (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, mahallede yeni bir döneme imza atacak. İşte .yeni bölüm fragmanından ilk sahne ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:07
Çukur yeni bölüm fragmanında Aliço’dan şaşırtan hamle! Çukur 69.yeni bölümden ilk sahne yayında!

Ekranların sevilen dizisi 69. fragmanından ilk sahne izleyicisini heyecanlandırdı. Son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Bu sezonuyla da reyting rekorları kıran yapımının hem konusu hem oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. 2.yeni bölüm fragmanı ilk sahnesinde Aliço'nun sözleri damga vuruyor. Son bölümde ise Yamaç'ın kriz geçirip akıl hastanesine düşmesi heyecanlı anlara sahne oldu. İşte Çukur yeni bölüm fragmanından ilk sahne ve son bölüm özeti…

ÇUKUR 3.SEZON 2.BÖLÜM FRAGMANINDAN İLK SAHNE YAYINDA!

.yeni bölüm fragmanından ilk sahnede heyecanlı gelişmelere tanık olacağız. Çukur 69.yeni bölümü 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço'nun Çukur'a dönme isteğine ne tepki verecek?

İşte yeni bölüm fragmanından ilk sahne…

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Çukur yeni bölüm fragmanında Aliço’dan şaşırtan hamle! Çukur 69.yeni bölümden ilk sahne yayında!
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