Kardeş Çocukları yeni sezon başlıyor! Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı | Konusu ve oyuncu kadrosu

Kardeş Çocukları yeni sezon Star TV ekranlarında yeni sezona başlıyor. Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde çeken dizinin izleyicileri bu akşam yayınlanacak olan bölümünde; Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir. Kardeş çocukları konusu, henüz diziyi izlememiş olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yeni sezona merhaba diyecek olan Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. İşte Kardeş Çocukları konusu ve fragmanı!

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. SEZON FRAGMANI

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizi yeni bölümleriyle yine Star TV ekranlarında olacak. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan yeni sezon fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz…