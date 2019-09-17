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başlıyor! Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı | Konusu ve oyuncu kadrosu

bu akşam başlıyor. Star TV ekranlarının entrika dolu dizisi Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Dizinin takipçileri tarafından heyecanla beklenen yeni bölüm ise bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde , , Umay Karay ve son zamanların ünlü oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun olduğu yapım, Ümran ve Umay karakterlerinin hayat sınavını konu alıyor. İşte Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı, oyuncu kadrosu ve dizi hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 15:43
Kardeş Çocukları yeni sezon başlıyor! Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı | Konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarında yeni sezona başlıyor. Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde çeken dizinin izleyicileri bu akşam yayınlanacak olan bölümünde; Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir. , henüz diziyi izlememiş olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yeni sezona merhaba diyecek olan Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. İşte Kardeş Çocukları konusu ve fragmanı!

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. SEZON FRAGMANI

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizi yeni bölümleriyle yine Star TV ekranlarında olacak. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan yeni sezon fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

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Kardeş Çocukları yeni sezon başlıyor! Kardeş Çocukları yeni sezon fragmanı | Konusu ve oyuncu kadrosu
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