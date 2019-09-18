Afili Aşk 14.bölümde Kerem ne yapacak? Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şaşırtan hamle!

Ekranların reyting rekortmeni Afili Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin başrolünde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul yer alırken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Bu haftaki yeni bölümde yaşanacak olan olaylar izleyici de iyice heyecan yaratacak. Afili Aşk 14.bölümde Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerine dayanamayan Muhsin adeta şaşkına dönüyor. Haberimizin devamında Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair detaylara erişebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Afili Aşk 14.bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Afili Aşk 14.yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılı bilgi…

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin'in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.