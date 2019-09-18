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14.bölümde Kerem ne yapacak? Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şaşırtan hamle!

Sevilen dizi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları izleyicisi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Afili Aşk 14.bölümünde beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Yeni bölüm fragmanında Ayşe’nin Kerem’i kıskanmasıyla yeni problemler oluşacak. Şirkete yeni ortakların katılmasıyla ortalık bir anda karışacak. İşte Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak detaylar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 17:50
Afili Aşk 14.bölümde Kerem ne yapacak? Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şaşırtan hamle!

Ekranların reyting rekortmeni yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin başrolünde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul yer alırken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Bu haftaki yeni bölümde yaşanacak olan olaylar izleyici de iyice heyecan yaratacak. Afili Aşk 14.bölümde Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerine dayanamayan Muhsin adeta şaşkına dönüyor. Haberimizin devamında ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair detaylara erişebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Afili Aşk 14.yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılı bilgi…

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin'in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.

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Afili Aşk 14.bölümde Kerem ne yapacak? Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şaşırtan hamle!
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