Kuzgun oyuncu kadrosu ve konusu! Kuzgun dizisi oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam yeni sezona merhaba diyecek. Kuzgun dizisi oyuncularıyla dikkat çeken diziler arasındaydı. 2. Sezonda ise kadrosuna eklediği yeni isimlerle seyirci karşısına çıkıyor. Bu akşam oynayacak olan dizinin takipçileri ve ilk kez izlemek isteyen kişiler Kuzgun dizisi konusu ve oyuncularını internet üzerinden araştırmaya başladı. Ay yapım imzalı dizinin bu sezonunda aşk ön planda olacak. Peki, Kuzgun konusu nedir? İşte Kuzgun oyuncu kadrosu!

KUZGUN OYUNCULARI

Barış Arduç (Kuzgun)

Burcu Biricik (Dila)

Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş)

Hatice Aslan (Meryem)

Levent Ülgen (Rıfat)

Caner Şahin (Kartal)

Ahsen Eroğlu (Kumru)

Aytek Şayan (Ali)

İpek Erdem (Şermin)

Derya Beşerler (Seda)

KUZGUN KONUSU NEDİR?

Kuzgun'un; 'Kuzgun'u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun'u terk edilmek öldürdü.' sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila'nın Kuzgun'a 'Borçlandım sana' sözleri ise, Kuzgun'la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.

Yeni sezonda ise Ay Yapım imzalı 'Kuzgun', geçtiğimiz sezonun ardından aşk ve tutku dolu, ters köşelerin olacağı yeni hikayesiyle seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezonda aşkın ön planda olacağı dizide 'Dila'yı canlandıran Burcu Biricik, bambaşka bir kadın olarak ekran başındakilerin karşısına çıkacak.