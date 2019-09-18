Reyting sonuçları açıklandı! 17 Eylül Salı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Eylül ayına girdiğimiz şu dönemde sezon finali yapan dizilerin yeni sezon için başlaması, yaz dizilerinin devam etmesi ve yeni programların ekranlarda olması rekabeti giderek arttırıyor. Her kanalda ayrı bir program ve dizinin olması vatandaşlar için çeşitlilik ve alternatif sağlarken aynı zamanda bu durum heyecan yaratmakta. Güncel olarak "Reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar izledikleri dizinin de birinci olmasını istiyorlar. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandI. 17 Eylül reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte merak edilen reyting sonuçları;

AB REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

ABC REYTİNG SONUÇLARI