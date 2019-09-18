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açıklandı! Salı oldu?

Ekranları başında dizi ve programları severek, ilgiyle takip eden vatandaşlar güncel olarak “ açıklandı mı?” araştırması yapıyorlar. Her kanalda ayrı bir dizi ve programın olması çeşitliliği arttırırken seyirci hangi programı izleyeceğine karar veremiyor. Eylül ayını yaşadığımı şu dönemde yeni sezona da girilmiş bulunulması sezon finali yapan dizilerin yeni sezona başlaması için geri sayımı başlatırken rekabetin de artacağını gösteriyor. Bu bağlamda; merak edilen reyting sonuçları açıklandı. oldu?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 10:50
Reyting sonuçları açıklandı! 17 Eylül Salı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Eylül ayına girdiğimiz şu dönemde sezon finali yapan dizilerin yeni sezon için başlaması, yaz dizilerinin devam etmesi ve yeni programların ekranlarda olması rekabeti giderek arttırıyor. Her kanalda ayrı bir program ve dizinin olması vatandaşlar için çeşitlilik ve alternatif sağlarken aynı zamanda bu durum heyecan yaratmakta. Güncel olarak "Reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar izledikleri dizinin de birinci olmasını istiyorlar. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandI. 17 Eylül reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte merak edilen reyting sonuçları;

AB REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

ABC REYTİNG SONUÇLARI

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Reyting sonuçları açıklandı! 17 Eylül Salı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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