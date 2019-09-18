Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 56. bölümü ile ATV ekranlarında!

Sen Anlat Karadeniz, kaldığı yerden devam ediyor! Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz, yeni sezon 56. bölümü ile şimdi ATV ekranlarında.

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SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM FRAGMANI

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm fragmanı yayınlandı!