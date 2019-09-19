18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afilli Aşk 18 Eylül Çarşamba hangi dizi birinci oldu?

Eylül ayının sonlarına girerken, sezon dizileri tekrardan ekranlardaki yerlerini almaya başladılar. Peki, 18 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Yaz döneminde gösterim yapan ve izleyici tarafından tutulan diziler de ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Son dönemde TV programlarının da izleyiciler tarafından oldukça izlenmeye başlaması ile birlikte dizi sektöründeki rekabet artmış bulunuyor. Pek çok vatandaş ise arama motoru üzerinden reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu? İşte bu soruların yanıtları…

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI!

İşte merak edilen reyting sonuçları;