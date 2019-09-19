İnci Sözlük kime satıldı? İnci Sözlük’ü satın alan Emin Adanur kimdir?

Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük satıldı. Bursa'da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur'un satın aldığı İnci Sözlük vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmekte. 28 yaşındaki genç girişimci tarafından satın alınan sözlük platformu yeni neslin takip ettiği konular arasına giriyor. Peki; Emin Adanur kimdir? İnci Sözlük'ü satın alan Emin Adanur kaç yaşında?

EMİN ADANUR KİMDİR?

Emin Adanur isimli girişimci "Merhaba dijital alem" diyerek satın alma ile ilgili detayları paylaştı. İnci Sözlük, Uludağ Sözlük ve İnci Caps gibi markaları içerisinde barındıran satın almayla birlikte genç girişimci ditijal platforma da geçiş yapmış oldu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Adanur, anlaşma kapsamında 10 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Her iki markanın da yüzde 50'sini satın alan Emin Adanur'un alımları gerçekleştirdiği alanda yatırımlarını sürdüreceği iddia edildi.

2009 yılında kurulan İnci Sözlük 10 yıllık süre içerisinde 1,2 milyonluk üye sayısına ulaşmıştı. Sosyal medyada yaklaşık 15 milyon kişilik bir takipçi kitlesine sahip olan İnci Sözlük'le ilgili yatırımların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yine Türkiye'nin ikinci büyük sözlüğü olan Uludağ Sözlük ise 2005 yılında kurulmuş ve 700 bin üye rakamına ulaşmıştı.

Adanur'un ortakları arasına girdiği sözlüklerin atacağı yeni adımlarsa önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

İNCİ SÖZLÜK VE ULUDAĞ SÖZLÜK NASIL KULLANILACAK?

Türkiye'de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanılacak.