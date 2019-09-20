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fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşamki bölümde beklenmedik şoke eden gelişme!

Uzun yıllar ekran hayatına devam eden Kanal D dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Geçtiğimiz haftalarda başlayan yeni sezon yeni bölümler tüm hızıyla devam ederken bu akşamki 523. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. fragmanında Mesut'un dönüşü ekibe sürpriz olurken, beklenmedik bir gelişme daha yaşanacak. Aynı zamanda savcı Ceyda ile ekibin başının dertte olması olayları iyice karıştıracak. Ekip yine bütün suçluları yakalayacak ve var güçleri ile çalışacaklar. fragmanı da yayınlandı. İşte merakla beklenen özet detayları ve fragmanı…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 15:23
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşamki bölümde beklenmedik şoke eden gelişme!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Nefesleri kesen fragmanında ise sürpriz detaylar mevcut. Mesut'un geri dönüşü ekibe sürpriz olurken, beklenmedik gelişmelerin yaşanması da işleri iyice karıştıracak. Her yeni bölümde seyircisine sürprizler yaşatan fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ARKA SOKAKLAR 523. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her Cuma akşamı ekranlara gelen detayları ve fragmanı haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşamki bölümde beklenmedik şoke eden gelişme!
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