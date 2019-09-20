Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşamki bölümde beklenmedik şoke eden gelişme!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Nefesleri kesen yeni bölüm fragmanında ise sürpriz detaylar mevcut. Mesut'un geri dönüşü ekibe sürpriz olurken, beklenmedik gelişmelerin yaşanması da işleri iyice karıştıracak. Her yeni bölümde seyircisine sürprizler yaşatan Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ARKA SOKAKLAR 523. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her Cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokaklar yeni bölüm detayları ve fragmanı haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.