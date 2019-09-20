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birincisi ve elenen ismi kim? 20 Eylül Cuma nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı haftanın final bölümüyle ekrana geliyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada bugün eleme heyecanı yaşanıyor. 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumuna göre haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanacak. Geçtiğimiz haftalarda Ezgi ve Hatice’nin ayrılmasıyla yarışmada nefes kesen sahneler yaşandı. Bu hafta ise Çiğdem Hanım ve Suzan Hanım birbirine girmesiyle gergin anlar yaşanıyor. Peki oldu kim elendi? 20 Eylül nasıl?

Giriş Tarihi: 20.9.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 12:33
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Merakla beklenen haftanın finalinde birincisi ve elenen ismi belli olacak. Kanal D'nin iddialı yarışma programında gelinler hünerlerini sergileyecek, kaynanalar puanlamalarını yapacak. Bu bağlamda '' oldu kim elendi? 20 Eylül nasıl?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Önceki haftalarda Ezgi ve Hatice'nin ayrılmasının ardından yeni yarışmacılar katılmıştı. Bu hafta Çiğdem Hanım, Suzan Hanım ve gelini Hilal'i "Çömez" olarak niteleyince ortalık karışıyor. İşte tüm merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Kanal D'nin heyecan dolu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu kim elendi merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haftanın elenen ismi ve birincisi ve 5 altın bileziğin sahibi belli olacak.

İşte 20 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın finaline ilişkin tüm detaylar…

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Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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