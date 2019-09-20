Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Merakla beklenen haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli olacak. Kanal D'nin iddialı yarışma programında gelinler hünerlerini sergileyecek, kaynanalar puanlamalarını yapacak. Bu bağlamda '' Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Önceki haftalarda Ezgi ve Hatice'nin ayrılmasının ardından yeni yarışmacılar katılmıştı. Bu hafta Çiğdem Hanım, Suzan Hanım ve gelini Hilal'i "Çömez" olarak niteleyince ortalık karışıyor. İşte tüm merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Kanal D'nin heyecan dolu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu kim elendi merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haftanın elenen ismi ve birincisi ve 5 altın bileziğin sahibi belli olacak.

İşte 20 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın finaline ilişkin tüm detaylar…