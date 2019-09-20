Hercai yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında!

Ekranların sevilen dizisi Hercai, yeni sezon ilk bölümü şimdi ATV ekranlarında! Yoksa sevdası kini karşısında mağlup mu olacak? Ya Reyyan? O ne yapacak? Geçmişine bir sünger çekip tekrardan müziceler diyarında kendine yer edinebilecek mi? Yoksa yüreğindeki acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Haberimizin detaylarından ATV canlı izleme sayfası ile Hercai'yi hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

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HERCAİ 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'ın, Reyyan'a evlilik teklifi etmesinin ardından sorduğu soruya ne cevap vereceği merak ediliyor. Çocukluğundan beri içinde yaşadığı intikamını bir kenara bırakıp sevdasına mı yönelecek?

Yoksa sevdası kini karşısında mağlup mu olacak? Ya Reyyan? O ne yapacak? Geçmişine bir sünger çekip tekrardan müziceler diyarında kendine yer edinebilecek mi? Yoksa yüreğindeki acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

Hercai yeni sezon ilk tanıtımı! Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı

REYYAN VE MİRAN'IN AŞKI BU SAVAŞI DURDURACAK MI?

Azize, Şadoğulları'nı evinden ettikten sonra geçmişi su yüzüne çıkarma konusunda bir hayli kararlıdır. Yılların getirdiği intikamın arkasında doğan gerçek, peyderpey gün yüzüne çıkıyor.

PEKİ YA NE OLACAK?

Geçmiş zamanlarda Azize ile Nasuh arasındakiler, yeni bir savaşın başlangıcı olacak mı? Mran ve Reyyan'ın aşkı bu savaşı durdurmaya yetecek mi?