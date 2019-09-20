Birçok dizi ve filmde rol alan Nergis Kumbasar gündemde trend isimler arasında yer aldı. Reklamlarla başlayan televizyon hayatına dizilerle devam etmiştir. Peki Nergis Kumbasar kimdir? Nergis Kumbasar kaç yaşındadır?

NERGİS KUMBASAR KİMDİR?

Nergis Kumbasar, 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar (d. 1932), profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.

Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.

1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı. Son olarak Kiralık Aşk adlı dizide Neriman karakterini canlandırmıştır.

Sinema

Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989) - Aysun

Muhteris Ruhlar (2002) - Rüstem'in kuzeni

Neva (2013)

Televizyon

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1985) - Nüzhet

Eyvah Kızım Büyüdü (2000) - Berna

Tam Pansiyon (2004) - Şermin

Çapkın (2005) - Kevser

Acemi Cadı (2006-7) - Melda

Papatyam (2009-11) - Semiha

Kiralık Aşk (2015-17) - Neriman İplikçi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (2016) - Kendisi

Darısı Başımıza (2018) - Canan Tekinsoy