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konusu ne? kimler? İşte detaylar

filmi, günün en çok araştırılanları arasında üst sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere, serinin devam filmi niteliğinde olan John Wick 3 16 Mayıs 2019 tarihinde vizyona çıktı. Peki, ne, oyuncuları kimler? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.9.2019 23:56
John Wick 3 konusu ne? John Wick 3 oyuncuları kimler? İşte detaylar

John Wick 3, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Serinin devamı niteliğinde o filmde, gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadele analtılıyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir.

JOHN WICK 3 FİLMİ KONUSU

John Wick (Keanu Reeves), 14 milyon dolar değerindeki bir açık kontrat nedeniyle herkesin hedefi haline gelmiştir. Üstelik bu kontratı imzalayan kişiyi de öldürmüştür. Normal şartlarda çok öldürülmüş olması gerekirken bütün bu suçları işlediği Continental Hotel'den kaçması için otelin müdürü Winston ona 1 saat verir. Bütün haklarından yoksun kalan John Wick, New York'tan sağ çıkabilmek için elindeki imkanları sonuna kadar zorlayacaktır.

JOHN WICK 3 OYUNCULARI

  • Keanu Reeves
  • Halle Berry
  • Asia Kate Dillion
  • Jason Mantzoukas
  • Laurence Fishburne
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John Wick 3 konusu ne? John Wick 3 oyuncuları kimler? İşte detaylar
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