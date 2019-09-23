Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül Kimse Bilmez, Elimi Bırakma reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sezon dizileri de ekranlardaki yerini aldılar. Dizilerin yayınlanmaya başlanmasının ertesi gününde pek çok vatandaş 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunu sıklıkla arama motoru üzerinden aratıyor. Peki, 22 Eylül Pazar reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

22 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU? REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İşte merak edilen reyting sonuçları;