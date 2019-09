71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2019 Emmy kazananları!

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ödül töreninde yine geceye damga vuran anlar yaşandı. 32 dalda aday gösterilerek rekor kıran dizi Game of Thrones En İyi Drama Dizisi seçilirken kırmızı halı da da ilginç anlar yaşandı. İşte merakla beklenen Emmy Ödül Töreni detayları…

71. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! İŞTE KAZANANLAR!

EN İYİ DRAMA

KAZANAN

Game of Thrones

EN İYİ KOMEDİ

KAZANAN

Fleabag

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

KAZANAN

Jodie Comer (Killing Eve)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

KAZANAN

Billy Porter (Pose)

EN İYİ DRAMA YÖNETİMİ

KAZANAN

Ozark "Reparations"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

KAZANAN

Julia Garner (Ozark)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

KAZANAN

Peter Dinklage (Game of Thrones)

EN İYİ DRAMA SENARYOSU

KAZANAN

Succession "Nobody Is Ever Missing"

EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ

KAZANAN

Saturday Night Live

EN İYİ VARYETE TALK SHOW

KAZANAN

Last Week Tonight With John Oliver

EN İYİ MİNİ DİZİ

KAZANAN

Chernobyl

EN İYİ MİNİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

KAZANAN

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

EN İYİ MİNİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

KAZANAN

Jharrel Jerome (When They See Us)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU

KAZANAN

Chernobyl

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ)

KAZANAN

Ben Whishaw (A Very English Scandal)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ YÖNETİMİ

KAZANAN

Chernobyl

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ)

KAZANAN

Patricia Arquette (The Act)

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

KAZANAN

RuPaul's Drag Race

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

KAZANAN

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

KAZANAN

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

EN İYİ KOMEDİ SENARYOSU

KAZANAN

Fleabag "Episode 1"

EN İYİ KOMEDİ YÖNETİMİ

KAZANAN

Fleabag "Episode 1"

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

KAZANAN

Bill Hader (Barry)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

KAZANAN

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

EN İYİ TV FİLMİ

KAZANAN

Bandersnatch (Black Mirror)