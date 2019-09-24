Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşamki bölümde yer yerinden oynayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümdeki o ayrıntı...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Efsanevi dizi yeni sezona bomba gibi bir geri dönüş yapıyor. "Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!" diyerek ekranlara giriş yapacak olan dizi 140. yeni bölümü ile 5. sezona başlıyor. Diziye yeni oyuncuların da dahil olması ekibin genişlemesine katkı sağlarken senaryoyu da güçlendiriyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? EDHO ilk bölüm için geri sayım başladı. EDHO yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte EDHO'ya dair tüm detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON İLK BÖLÜM BU AKŞAM BAŞLIYOR! EDHO 5. SEZON İLK BÖLÜM DETAYLARI!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. EDHO yeni sezon ilk bölüm detayları haberimizin devamında…