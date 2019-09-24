Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimlerdir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

Hababam Sınıfı usta oyuncu kadrosu ile bu akşam sevenleriyle Show Tv ekranlarında buluşacak. Yıllarca eskimeyen film sık sık televizyon ekranlarında yayınlansa da her izlendiğinde daha da ilgi çekiyor. Efsane karakterleri ile herkesin bildiği serinin ilk filmi Show TV kanalından yayınlanacak. 1975 tarihinde ilk kez vizyona giren Hababam sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimlerdir?

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hababam Sınıfı filminin başrollerinde Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Akil Öztuna, Ergin Orbey, Feridun Şavlı bulunuyor.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.

Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.