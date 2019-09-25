Benim Adım Melek’in Halil Şirhan'ı Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşındadır?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Benim Adım Melek oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Benim Adım Melek'te Kutsi Halil Şirhan karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da adından söz ettirecek Benim Adım Melek'in başrolünde başarılı sanatçı Kutsi yer alıyor. Peki Benim Adım Melek'in Halil Şirhan'ı Kutsi kimdir, kaç yaşındadır?

BENİM ADIM MELEK'İN HALİL ŞİRHAN'I HAKKINDA

Hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da adından söz ettirecek Benim Adım Melek'in başrolünde başarılı sanatçı Kutsi de yer alıyor. Hem besteleriyle hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kutsi dizide Antep'in en köklü iki ailesinden biri olan Şirhan'ların oğlu Halil Şirhan karakterine hayat verecek.

Mert, yürekli, adalet duygusu yüksek, yardımsever, ahlaklı, aklı başında, güvenilir delikanlı biri olan Halil (Kutsi), babasının en büyük yardımcısıdır. Yaşadıklarından sonra kendini aşka kapatan Halil'in hayatı da Melek'in baba evine dönmesiyle değişecektir.

KUTSİ KİMDİR?

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Müge adında bir kız kardeşi vardır. Anne tarafı Zonguldak, baba tarafı Malatyalıdır.

Ankara'da Ayrancı Lisesinden mezun olmuştur. Lise yıllarında gitar çalıp yarışmalara katılmıştır. İlk bestesiyle Ankara Ayrancı Lisesi adına birincilik bile almıştı. Sanat hayatına 1990yılında Ankara'da Hollywood Pizza'da bir arkadaşıyla gitarla program yaparak başladı.

Üniversitede Mimarlığı yarıda bırakarak sanat hayatına başlamıştır.

Ankara'da birgün arkdaşını beklerken bir mağazanın vitrininde güzel bir gitar görüyor ama 400 bin lira olan gitarı alamıyor. magaza önünde bulunan piyango satıcısından kazı kazan alıyor ve 500 bin lira çıkıyor ardından gitarı hemen alıyor. Böylece müzik hayatında büyük bir adım atmış oldu.

1992 yılında kendi bestelerinden oluşan ufak bir albümle İstanbul'a gelmiş ancak bu dönemde prodoktörlerin dikkatini çekmeyi başaramamıştır. 1998 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkardı.

2005 yılında "Sana Ne" adlı albümünü çıkartı. Bu albümdeki 16 şarkınında hepsi Kutsi'ye aittir.

Kral Tv'de İlanı Aşk adlı programıyla müzik ve sunuculuğu bir arada yürütmüstür. Kutsi 2005 ylında Kral Tv'de en iyi düet, 2007 ylında ise IFA En İyi Pop Erkek ve Kral Tv Yılın Şarkısı ödüllerine layık görülmüştür.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene'nin oynadığı bu dizide Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Aysun Kayacı, Mehmet Aslan, Özgül Kavruk gibi oyuncular da rol almışlardır.

Gitar çalmak, playstation oynamak ve yağlı boya yapmak Kutsi'nin hobileri arasındadır. Kutsi'nin yükseklik korkusu vardır. Beşiktaş futbol takımını tutmaktadır. En sevdiği yemek Patlıcan Oturtma ve en sevdiği film Hayat Güzeldir filmidir.

Kutsi, 28.08.2008 tarihinde 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile evlendi. Ceylin Ada (d. 24.09.2009) ve Lila (d.2015) adında iki kızı vardır. 30 Temmuz2015 tarihinde boşandılar.