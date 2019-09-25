Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sonuçlarında birinci kim oldu? (24 Eylül Salı) EDHO, Kardeş Çocukları hangi dizi birinci?

açıklandı! oldu? ( Salı) , hangi dizi birinci?

Her gün güncel olarak araştırılan konular arasında yer alan açıklandı. Herkes kendi izlediği programın birinci olmasını isterken yayın akışı ve kanallarda birçok programın olması da rekabeti kıyasıya arttırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında “Reyting sonuçları" araştırması yapıyorlar. Dün akşam yayınlanan diziler arasında , hangi dizi birinci oldu? Bu bakımdan merak edilen Salı oldu?

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:28
Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sonuçlarında birinci kim oldu? (24 Eylül Salı) EDHO, Kardeş Çocukları hangi dizi birinci?

Eylül ayı ile birlikte başlayan yeni sezonda yayın akışının değişip yeni programların da eklenmesi televizyonda kıyasıya rekabeti arttırıyor. Birçok güçlü programın yayın akışında yer alması hangi programın birinci olacağı konusunda merak konusu uyandırıyor. Vatandaşlar reyting sonuçları araması yaparken kendi izledikleri programında birinci olmasından yanalar. Buna göre; reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL

AB

ABC

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sonuçlarında birinci kim oldu? (24 Eylül Salı) EDHO, Kardeş Çocukları hangi dizi birinci?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN