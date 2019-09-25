Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sonuçlarında birinci kim oldu? (24 Eylül Salı) EDHO, Kardeş Çocukları hangi dizi birinci?

Eylül ayı ile birlikte başlayan yeni sezonda yayın akışının değişip yeni programların da eklenmesi televizyonda kıyasıya rekabeti arttırıyor. Birçok güçlü programın yayın akışında yer alması hangi programın birinci olacağı konusunda merak konusu uyandırıyor. Vatandaşlar reyting sonuçları araması yaparken kendi izledikleri programında birinci olmasından yanalar. Buna göre; reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

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