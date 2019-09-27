Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu!

Heyecan dolu yarışma programı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı gün içinde açıklanıyor. Haftanın final bölümü programında gelinlerin ve kaynanaların atışması iyice gerilim yaratıyor. 27 Eylül Cuma günü Gelinim Mutfakta puan durumu, birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Geçen haftanın finalinde yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından 17 puanla Dilek birinciliği kimseye kaptırmadı. Gün sonuncusu ise 4 puanla Hilal olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ? 27 EYLÜL

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor! Gelinlerin puan durumlarına göre kimin elenip kimin birinci olduğu belli olacak. Peki 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi, çeyrek altını kim aldı?