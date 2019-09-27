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kim birinci oldu kim elendi? 27 Eylül !

Fatih Ürek’in sunduğu yarışma birincisi ve elenen ismi puan durumuyla birlikte belli olacak. Hafta içi her gün seyircisiyle buluşan programda bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bu bağlamda ‘’ 27 Eylül oldu kim elendi?’’ sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Gelinlerin haftalık bazda aldıkları puanlara göre kim birinci oldu kim elendi sorusu yanıt bulacak. Bu hafta neler olacak göz atalım; Haftanın final bölümünde Emine Hanım ve gelini arasındaki tartışma sonrası Pınar stüdyoyu terk ediyor. Elenen ve 5 altın bileziği alan gelin merak ediliyor. Peki nasıl? kim birinci oldu kim elendi?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:56
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu!

Heyecan dolu yarışma programı birincisi ve elenen yarışmacısı gün içinde açıklanıyor. Haftanın final bölümü programında gelinlerin ve kaynanaların atışması iyice gerilim yaratıyor. 27 Eylül Cuma günü , birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Geçen haftanın finalinde yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından 17 puanla Dilek birinciliği kimseye kaptırmadı. Gün sonuncusu ise 4 puanla Hilal olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ? 27 EYLÜL

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor! Gelinlerin puan durumlarına göre kimin elenip kimin birinci olduğu belli olacak. Peki puan durumu nasıl? oldu kim elendi, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu!
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