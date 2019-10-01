Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çukur 3.sezon 3.bölüm (71. yeni bölüm) ilk sahne geldi! Çukur son bölümde neler oldu?

3.sezon 3.bölüm (71. yeni bölüm) ilk sahne geldi! ?

Reyting rekorları kıran dizi yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü merakla bekleniyor. Zirveyi bırakmayan Çukur son bölümde Yamaç, düşmanlarından teker teker intikamını alıyor. Dizinin son sahnesinde kaza geçiren Yamaç ise korkutmaya devam ediyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 16:43

Show Tv'nin popüler dizisi Çukur 71. Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. 70. son bölümü ile ekranlara gelen Çukur yeni bölümde neler olacak sorusunun yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından oldukça araştırılıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar..

ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur 3. sezon 4. bölümden ilk sahne yayınlandı

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih'in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun'a silah doğrultan Yamaç'ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukur 3.sezon 3.bölüm (71. yeni bölüm) ilk sahne geldi! Çukur son bölümde neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN