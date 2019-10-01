Çukur 3.sezon 3.bölüm (71. yeni bölüm) ilk sahne geldi! Çukur son bölümde neler oldu?

Show Tv'nin popüler dizisi Çukur 71. Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. 70. son bölümü ile ekranlara gelen Çukur yeni bölümde neler olacak sorusunun yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından oldukça araştırılıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar..

ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur 3. sezon 4. bölümden ilk sahne yayınlandı

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih'in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun'a silah doğrultan Yamaç'ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.