Kardeş Çocukları yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek! Kardeş Çocuklar 20. bölümde beklenmedik olaylar!

Star Tv'nin popüler dizilerinden Kardeş Çocukları yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan ve merak sürüyor. Bu akşam Kardeş Çocukları 20. bölümde Yıldırım, Ümran'a hayatının en büyük adımını atacak, işler karışacak. Peki Kardeş Çocukları yeni bölümde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanı da yayınlanan dizi bu akşam ekranlarda!

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. BÖLÜM FRAGMANI

Kardeş Çocukları 20. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldırım, Ümran'a hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.

Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan'ın Ümran'ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım'ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan'ın tüm dikkati artık Ümran'ın üzerindedir. Ümran, Hayat'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı'da çalışmaya devam etmeye kararlıdır. Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay'ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat'tan şüphelenmeye başlar. Hayat'ın Harmancı inadı, Savaş'la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat'la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat'ın Umay'ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay'ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat'ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran'a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.