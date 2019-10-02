Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman 1. Sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıl TRT 1 ekranlarında final yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Diriliş Osman ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Önceki dizisinden büyük bir hayran kitlesini elinde barındıran dizinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı merak konusu oluyor. Peki, ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte bu soruların yanıtları…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında olması beklenen Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.