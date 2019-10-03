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Güncel sonuçları açıklandı. 2 Ekim tarihinde ATV’de, TRT1’de , Star TV’de Kuzgun yeni bölümleriyle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan diziler arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Geçen hafta Total, AB ve ABC grupta 2.olurken, Total’de üçüncü sırayı Sen Anlat Karadeniz dizisi aldı. Peki 2 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, reyting sıralaması!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:52
Reyting sonuçları 2 Ekim! Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, Afili Aşk reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen dizi belli oldu. 2 Ekim tarihinde Sen Anlat Karadeniz ATV'de, TRT1'de Benim Adım Melek, Star TV'de Kuzgun dizileri yer aldı. TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralaması için dün akşam kıran kırana mücadele yaşandı. Peki 2 Ekim reyting sonuçlarında Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, Afili Aşk kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 2 EKİM

2 Ekim reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam TRT1'de ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi TOTAL AB ve ABC1 grupta ikinci oldu. Üçüncülüğü Afili Aşk aldı.

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Reyting sonuçları 2 Ekim! Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, Afili Aşk reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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