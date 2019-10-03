Reyting sonuçları 2 Ekim! Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, Afili Aşk reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen dizi belli oldu. 2 Ekim tarihinde Sen Anlat Karadeniz ATV'de, TRT1'de Benim Adım Melek, Star TV'de Kuzgun dizileri yer aldı. TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralaması için dün akşam kıran kırana mücadele yaşandı. Peki 2 Ekim reyting sonuçlarında Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek, Afili Aşk kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 2 EKİM

2 Ekim reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam TRT1'de ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi TOTAL AB ve ABC1 grupta ikinci oldu. Üçüncülüğü Afili Aşk aldı.