Diriliş Osman dizisi oyuncuları! Diriliş Osman ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

ATV ekranlarında başlayacak olan Diriliş Osman oldukça merak edilir oldu. Hem dizinin oyuncuları hem de yayınlanma tarihi merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Ayşegül Günay ise Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolü ile ekranlara gelecek. Dizinin oyuncu kadrosu merak edilirken dizinin takipçileri arama motorlarında "Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Peki Diriliş Osman ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte güncel bilgiler..

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında olması beklenen Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanı da henüz yayınlanmadı.