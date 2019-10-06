Riddick konusu nedir? Riddick filmi konusu ve oyuncuları!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Aksiyon ve Bilimkurgu filmlerinin severlerinin araştırma konusu haline gelen Riddick 2013 yılında vizyona girmiş ve oldukça beğenilmişti. Peki, Riddick konusu nedir? İşte Riddick filmi oyuncu kadrosu ve detaylar…
RIDDICK FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.
Aksiyon ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren hikayeyi David Twohy yönetirken, başrolde Vin Diesel'e ve Karl Urban eşlik ediyor.
OYUNCULARI
Vin Diesel, Richard B. Riddick
Jordi Mollà, Santana
Conrad Pla, Vargas
Matthew Nable, Boss Johns
Dave Batista, Diaz
Bokeem Woodbine, Moss
Katee Sackhoff, Dahl
Raoul Trujillo, Lockspur
Nolan Gerard Funk, Luna
Andreas Apergis, Krone
Danny Blanco Hall, Falco
Noah Danby, Nuñez
Neil Napier, Rubio
Karl Urban, Vaako
Alex Branson, Lex Branman