Riddick konusu nedir? Riddick filmi konusu ve oyuncuları!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Aksiyon ve Bilimkurgu filmlerinin severlerinin araştırma konusu haline gelen Riddick 2013 yılında vizyona girmiş ve oldukça beğenilmişti. Peki, Riddick konusu nedir? İşte Riddick filmi oyuncu kadrosu ve detaylar…

RIDDICK FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.

Aksiyon ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren hikayeyi David Twohy yönetirken, başrolde Vin Diesel'e ve Karl Urban eşlik ediyor.

OYUNCULARI

Vin Diesel, Richard B. Riddick

Jordi Mollà, Santana

Conrad Pla, Vargas

Matthew Nable, Boss Johns

Dave Batista, Diaz

Bokeem Woodbine, Moss

Katee Sackhoff, Dahl

Raoul Trujillo, Lockspur

Nolan Gerard Funk, Luna

Andreas Apergis, Krone

Danny Blanco Hall, Falco

Noah Danby, Nuñez

Neil Napier, Rubio

Karl Urban, Vaako

Alex Branson, Lex Branman