Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel kimdir? Zeynep Korel kaç yaşında?

Korel ailesinin tanınmayan simalarından Zeynep Korel bugün magazin gündemini epey meşgul etti. Varlıklı bir aileden gelmesine rağmen yurtdışında temizlik görevlisi olarak çalışan Zeynep Korel kimdir sorusunun yanıtını vatandaşlar merak ediyor. Yurtdışında evlere temizliğe giden, köpek pisliği temizleyen Zeynep Korel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Zeynep Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcanın büyük kızı. 1971 doğumlu olan Zeynep Korel sinema dünyasının ünlü isimlerinden, Bergüzar Korelin de ablası. Evlendikten sonra Amerika'ya taşınan Zeynep Korel bundan önce, Teksas, Londra ve Peruda yaşamıştı. İki yıl yaşadığı Peruda gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarlamaya başladı

Bunları da Piura by Zeynep Korel adı altında topladı. Korel, kendini henüz tasarımcı olarak görmese de çantaları hem kendi sitesinde hem de satışının yapıldığı anlaşmalı mağazalarda büyük ilgi görüyor.

Özellikle seyahat ettiği ülkelerden el yapımı çantalar alarak başladığı bu hobiyi daha sonrasında profesyonel iş yaşamına da taşımıştı. Çantalarının tasarımı beğeni toplayan ünlü isim ilk tasarım çantasının Peru'dan almış olduğu düz siyah bir çanta olduğunu ve etrafı tarafından bu tasarımın çok beğenildiğini aktarmıştı.

ZEYNEP KOREL YURTDIŞINDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR!

"BUNUN DAHA AŞAĞISI YOK"

Yeni hayatıyla ilgili konuşan Zeynep Korel, şunları söyledi: "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil.

"BABAMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

Babam hayatta olsaydı bana 'Temizlik yapma sana küçük bir şirket kuralım' derdi. Ben babamı çok erken kaybettim. Ben küçük anneydim. Benim bir ergenliğim ve yapmam gereken çocukça şeylerim olmadı. Çok küçükken çalışmaya başladım. Ben büyürken kimse bana 'Aferin kızım' demedi. Anneler babalar evlatlarınıza yaptığı şeyler için alkış tutun. Lütfen şiddetten uzak durun. Her anne baba iyidir ama her anne baba hata yapar. Rahmetli babamın söylediği gibi yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum."