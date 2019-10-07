Zalim İstanbul 14. bölümde olay! Zalim İstanbul 14. yeni bölümde köşk ayağa kalkıyor!

Merakla beklenen Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cemre ve Cenk'in evlilikleri köşkü ayağa kaldıracak. Cenk'in Amerika'ya gitme eğlencesi sırasında herkesi şok eden açıklaması ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri "Zalim İstanbul yeni bölüm izle" şeklinde araştırmalar yaparken yeni bölümün yayınlanması için ise geri sayımı başlattılar. Peki Zalim İstanbul bu akşamki yeni bölümde neler olacak? Dizi ile ilgili flaş detay ne?

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM)

Cenk ve Cemre'nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre'nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher'e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher'in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 14. bölümden ikinci fragman yayınlandı