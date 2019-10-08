Hadi ipucu sorusu 8 Ekim! Heidi kitaplarının yazarı kimdir? Hadi bugün 12.30’da

Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı merak konusu oldu. Günün sorusu ise '' Heidi kitaplarının yazarı kimdir?'' oldu.Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi'nin bugünkü sorusu kitaplardan geldi. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşüyor. Peki Heidi kitaplarının yazarı kimdir? İşte 8 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 8 EKİM

Heidi kitaplarının yazarı kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR? 8 EKİM

CEVAP: Johanna Spyri