Instagram karanlık mod nasıl yapılır? Instagram’da beğeni – takipçi hareketleri gizlendi ve karanlık mod geldi!

Son yılların en büyük trendi olan Instagram, akıllı telefon kullanıcılarının en çok ilgi duyduğu yeni nesil karanlık mod arayüzüne kavuştu. Karanlık mod desteğine sahip olan iOS ve Android yüklü akıllı telefonlarda Instagram da koyu bir tema ile kullanılabiliyor.
Telefonunda ve işletim sisteminde karanlık mod bulunmayan akıllı telefon kullanıcıları ise Instagram'a şimdilik kızabilir. Zira karanlık mod ayarı bulunmayan, telefonun tüm arayüzünü gece moduna geçiremeyen kullancılar Instagram'ın koyu temasını da kullanamayacaklar.
Aslında Instagram'ın karanlık modu uygulamanın arayüzüyle ilgili bir durum değil. Sadece İşletim sistemlerinde bulunan bu özelliğine ayak uydurdu. Yani nasıl Ayarlar uygulamanız da karanlık moda bürünüyorsa, gerekli ayarları yapınca Instagram da aynı şekilde karanlık olacak.
Bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için Android Pie (9.0) veya daha yeni bir Android sürümüne sahip olmalısınız. Eğer üreticinizin arayüzünde Gece Modu, Siyah Tema gibi destekler varsa, eski sürümlerde de kullanabilirsiniz. Örneğin Samsung cihazlar için Gece Modu desteği daha eski Android sürümlerinde de bulunuyor.
Diğer taraftan henüz Intagram'ın nihai Android sürümü değil, sadece biraz önce yüklediğiniz beta sürümü karanlık mod desteğine sahip. Beta sürümünü kullandığınız için Instagram'da bazı sorunlarla karşılaşmanız mümkün olabilir.