Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında Yamaç’tan şok hamle! Çukur 3.sezon 5.bölüm yeni bölümde neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'nin iddialı yapımı dün akşam ekrana gelen son bölümüyle nefes kesti. Dizinin son bölümünü izleyenler hemen yeni bölüm fragmanı araştırmasına girişti. Çukur 3.sezon 5.bölüm (72.bölüm) fragmanında Yamaç'ın mahalleye dönmesiyle işler iyice karışıyor. Yamaç savaş ilan ederek beklenmedik gelişmeleri yaşatacak. Haberimizin devamından Çukur 3.sezon 5.bölüm yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanından ilk sahne izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizi Çukur izleyicisini yeni bölümde mest edecek. Yeni bölüm 14 Ekim'de saat 20.00'da Show TV'de olacak!