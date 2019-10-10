Afili Aşk 18.yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 17.son bölümde neler oldu? Mahkeme salonunda gergin anlar!

Afili Aşk yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanıyla ekranlara kilitliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla reytingleri alt üst eden dizinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dün akşam yayınlanan bölüme Kerem ve Ayşe'nin boşanma süreci damga vuracak. Kerem ve Ayşe birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır? Peki Afili Aşk 17.bölümde neler oluyor? İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı…

AFİLİ AŞK 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem'in bu ruh hali Ayşe'yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?

Muhsin'in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe'yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin'i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar.

Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar.

Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.