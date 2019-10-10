Şampiyon 5.bölüm fragmanı yayında! Şampiyon yeni bölümde neler oluyor? Serhat ne yapacak?

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5.bölüm fragmanı yayında! Şampiyon yeni bölümde neler oluyor? Serhat ne yapacak?

ekranlarında yayınlanan yeni bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Şampiyon 5.bölümde bu akşam Mücella ve Serhat cephesinde ise gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Her Çarşamba ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde Serhat planlar peşindedir. Peki Şampiyon yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte !

Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:39

Sevilen dizi Şampiyon 5.bölümüyle bu akşam TRT1'de ekrana gelecek. Ekranların vazgeçilmez dizisi Şampiyonda bu hafta yeni gelişmelere şahit olacağız. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Fırat'sa oğlunu geri almak için çaresiz Tansel'le masaya oturur ve bir anlaşma yapar. Tansel'le yapacağı anlaşmayla Fırat, oğluna verdiği sözü tutmak uğruna, karısına verdiği sözü bozacaktır. Peki Şampiyon 5.bölüm fragmanında neler oluyor?

ŞAMPİYON 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Güneş Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait yetiştirme yurtlarından birine yerleştirilmiş, hasret ve merak içerisinde babasını, onun verdiği sözü gerçekleştirmesini beklemektedir. Fırat da aynı şekilde söz verdiği üzere, güneş batmadan oğlunu alıp eve getirme mücadelesine girer. Fakat değil onu almak, yüzünü dahi görmek için büyük mücadele vermesi gerekmektedir. Suna ise bu süreçte baba oğul arasındaki güçlü bağa şahit olacaktır. Fırat'ın ne denli iyi, düşünceli bir baba olduğunu gözlemleyecek ve Güneş'i babasından ayırmanın doğru bir karar olup olmadığını sorgulayacaktır kendi içinde.

Tansel bu süreçte Suna'yla barışma gayretini sürdürür fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışacak ve Suna gün geçtikçe Tansel'in gerçek yüzünü görmeye başlayacaktır. Bu durum ikilinin arasını daha da açar. Ve araları açıldıkça Tansel daha da saldırganlaşır. Öfkesinin ilk kurbanı ise Zafer olacaktır.

Bütün bunlar olurken Mücella ve Serhat cephesinde ise gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Serhat Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme celbini alır ve abisi hakkında şikayette bulunan gizli tanığın karısı olduğundan iyiden iyiye şüphelenmeye başlar. Fakat bu durumda dahi Mücella'nın bir kurtuluş planı vardır. Mücella, işin içinden sıyrılmak için kocasını ateşe atmak pahasına planını devreye sokar.

Fırat'sa oğlunu geri almak için çaresiz Tansel'le masaya oturur ve bir anlaşma yapar. Tansel'le yapacağı anlaşmayla Fırat, oğluna verdiği sözü tutmak uğruna, karısına verdiği sözü bozacaktır.

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Şampiyon 5.bölüm fragmanı yayında! Şampiyon yeni bölümde neler oluyor? Serhat ne yapacak?
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