Arka Sokaklar yeni bölümde ekibin başı dertte! Arka Sokaklar 526. bölümde Engin Müdür göreve geri dönecek mi?

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yeni bölümde ekibin başı dertte! Arka Sokaklar 526. bölümde Engin Müdür göreve geri dönecek mi?

yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. 526. yeni bölümü ile ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde bu akşam Engin Müdür’ün üzerindeki iftirayı temizlemek için ekip harekete geçiyor. Aynı zamanda iftirayı temizlemek ve işleri yoluna koymak için uğraşan ekip yine iş başında. Dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilen fragmanı da yayınlandı. İşte dizi ile ilgili tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:09

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında. Merakla beklenen dizide yine heyecan dorukta olacak. Ekip, Engin Müdür'ün üzerindeki iftirayı temizlemek için harekete geçecek. Aynı zamanda vurulan Savcı Ceyda yaşayacak mı? Engin Müdür görevine iade edilecek mi? Dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla beklenen Arka Sokaklar 526. yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Ceyda, Engin'in Vasıf'la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin'in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin'in başı büyük bir derde mi girmektedir?

Jennifer'ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin'in evlenmesi için kolları sıvar. Hüsnü'yü de bu işe dahil eder. Rebecca nişanı ve düğünü lüks bir otelde yapmak ister. Hüsnü karşı çıkar. Nişan kıyafetleri alınmıştır; ama, Rebecca otel masraflarını ödemeden ortadan kaybolur. Bütün borçlar Hüsnü Çoban'a mı kalacaktır?

Sait avukatı Serpil'le görüşür. Serpil baro avukatı gibi gelir; ancak, arkasında beklenmedik adamlar vardır. Savcı Ceyda'nın Mudanya'ya tayini çıkar. Birileri Ceyda'nın bu işin peşine düşmesini istememektedir.

Müzeyyen, oğlu Adem'le ilgilenir. Kızı Melek de yanlarında mutlu bir aile tablosu sergilerler. Adem, Tunç'un arkadaşıdır. Hüsam, Servet ve Caner ortalıkta millete saldıran tinercilerdir. Rafet'e çalışmaktadırlar. İsmail de, Rafet'e çalışmaktadır. İsmail ve Hüsam, Tunç ve Adem'in yolunu keser. İsmail bıçağı sallar ve acı bir ses duyulur. Acaba Tunç vurulmuş mudur?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 526. son bölümden ikinci fragman yayınlandı

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Arka Sokaklar yeni bölümde ekibin başı dertte! Arka Sokaklar 526. bölümde Engin Müdür göreve geri dönecek mi?
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