Hercai 16.bölüm fragmanı: Miran intikam alıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Heyecan dolu dizi Hercai yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekoru kıran Hercai 16.bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacak. Yeni bölümde Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? İşte Hercai 16.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ 16.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hercai yeni bölüm fragmanı heyecan dolu. Hercai 16.bölümü bu akşam ATV'de! İşte bu akşam ekrana gelecek olan bölüm hakkında merak edilenler…