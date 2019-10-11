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16.bölüm fragmanı: Miran intikam alıyor! fragmanında neler olacak?

’nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Miran ve Reyyan’ın intikamdan doğan aşkının anlatıldığı dizide bu hafta yer yerinden oynuyor. Şadoğulları ve Aslanbeyler arasındaki kavga bu akşama damga vuracak. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in rol aldığı dizi son bölümde nefes kesmişti. .bölüm fragmanında yine sular durulmuyor. Bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapacak. Aslanbeyler, Miran’ın bu kararına ne tepki verecek? Peki fragmanında neler olacak? İşte heyecan dolu Hercai 16.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:52
Hercai 16.bölüm fragmanı: Miran intikam alıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Heyecan dolu dizi yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekoru kıran .bölümüyle bu akşam 'de yayınlanacak. Yeni bölümde Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? İşte Hercai 16.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ 16.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

fragmanı heyecan dolu. Hercai 16.bölümü bu akşam ATV'de! İşte bu akşam ekrana gelecek olan bölüm hakkında merak edilenler…

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Hercai 16.bölüm fragmanı: Miran intikam alıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler olacak?
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