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Arapça kökenli bir erkek adı olan 'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? Necm ne demek

’de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle ‘yeniden merhaba’ dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorularn Arapça kökenli bir erkek adı olan 'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusu ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 23:37
Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? Necm ne demek

Dünyanın en çok kazandıran kültür ve bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Milyoner'in yeni sezonunun ilk bölümünde 1 Milyon Lira değerindeki soru ilk defa bir yarışmacı tarafından doğru cevaplandı ve Arda Ayten yarışma tarihine geçmişti. Bugün de yarışmada sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir?sorusu merak konusu oldu.

Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir?

A) Yıldız

B) Gece

C) Yağmur

D) Rüzgar

Cevap: Yıldız

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Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? Necm ne demek
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