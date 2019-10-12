Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir? Necm ne demek

Dünyanın en çok kazandıran kültür ve bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Milyoner'in yeni sezonunun ilk bölümünde 1 Milyon Lira değerindeki soru ilk defa bir yarışmacı tarafından doğru cevaplandı ve Arda Ayten yarışma tarihine geçmişti. Bugün de yarışmada sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir?sorusu merak konusu oldu.

Arapça kökenli bir erkek adı olan Necmi'deki necm ifadesi ne anlama gelmektedir?

A) Yıldız

B) Gece

C) Yağmur

D) Rüzgar

Cevap: Yıldız