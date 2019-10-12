Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hercai 16. yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Atv'nin vazgeçilmez dizisi Hercai son bölüm izleme linki burada!

16. tek parça ve kesintisiz izle! Atv'nin vazgeçilmez dizisi Hercai son bölüm izleme linki burada!

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez dizisi 16 yeni bölümü ile atv’de seyircisiyle buluştu. İzleyenleri ekranlara kilitleyen sahneleri çok konuşulan Hercai, yine merak uyandıran bir final sahnesi ile sona erdi. Dizinin TV ekranlarında bitmesinin ardından izleyenler "Hercai 17. fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai 16. bölüm tek parça olarak yayınlandı. Haberimizden, Hercai son bölümü hemen izleyebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 12.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 09:29
Hercai 16. yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Atv'nin vazgeçilmez dizisi Hercai son bölüm izleme linki burada!

İlk bölümlerinden itibaren reyting rekorları kıran dizi Hercai 16. Yeni bölümü ile televizyon ekranlarına geldi. Dizinin atv ekranlarında sona ermesinin ardından Hercai 17. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Öte yandan, diziyi kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyen izleyiciler için Hercai 16. yeni bölüm tek parça olarak yayınlandı. Haberimizden Hercai son bölüme ait özel videoları izleyebilir ve son bölümün tamamına ulaşabilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ!

Hercai 16. bölümde silahlar çekildi! Reyyan nerede, ne yaptın karıma?

HERCAİ 16. BÖLÜM İZLE

Hercai 16. son bölüm tek parça yayınlandı! Hercai yeni bölüm izle


"BEN SEVENLERİN KAVUŞTUĞU HİKâYELERİ SEVİYORUM..."
Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai 16. yeni bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Atv'nin vazgeçilmez dizisi Hercai son bölüm izleme linki burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN