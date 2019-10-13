Bas Gaza (Overdrive) filminin konusu nedir? Bas Gaza oyuncu kadrosunda kimler var?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Bas Gaza filmi için geri sayım başladı. 2017 yılında vizyona giren film aksiyon ve gerilim türünde olup oldukça sürükleyici bir hikayesi var. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in oturduğu Bas Gaza filminin konusu nedir? Bas Gaza oyuncu kadrosunda kimler var?

BAS GAZA FİLMİNİN KONUSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...

BAS GAZA OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in yer aldığı aksiyon ve gerilim türünde çekilen film 2017 yılında vizyona girdi. Çekimlerinin Fransa, ABD ve Belçika'da gerçekleştirildiği filmde Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick, Gaia Weiss, Moussa Maaskri, Kaaris yer alıyor.