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3.sezon 5.bölüm fragmanında ilk sahne yayınlandı! ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar!

Sevilen dizi 3.sezon 5.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV’de yayınlanmaya başladığı günden bugüne reyting rekoru kıran dizinin fragmanında heyecanlı anlar yaşanıyor. fragmanında Yamaç’tan şaşırtan hamle geliyor ve mahalleye dönüyor. Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışında Çukur 72.bölümün yer almadığı görüldü. 14 Ekim'de ekrana gelecek olan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendiği duyuruldu. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 14.10.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 18:03
Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar!

Ekranların en gözde dizisi fragmanında ilk sahne izleyicisiyle buluştu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi 14 Ekim Show TV yayın akışında görülmüyor. On binlerce vatandaş '' ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bu bir savaş ilanıdır!" sözleri şoke ediyor. Haberimizin devamında dizinin yeni bölüm fragmanından ilk sahnesine erişebilirsiniz.

ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

yayında. Yeni bölüm fragman tanıtımında, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle heyecan dolu sahnelere yer verildi. İşte Çukur 3.sezon 5.bölüm (72.bölüm) fragmanı!

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Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar!
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