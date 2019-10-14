Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çukur’da flaş gelişme! Çukur dizisinde hayranlarını üzecek haber geldi!

’da flaş gelişme! Çukur dizisinde hayranlarını üzecek haber geldi!

Ekranların sevilen dizisi yeni sezon yeni bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. ’nin iddialı dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memilli’nin yer alırken yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Çukur 3.sezon yeni bölümlerinde heyecanlı anlar yaşanıyor. Yamaç’ın mahalleye döndüğünü gören dizi severler Çukur 3.sezon 5.bölümü bekliyor. Her Pazartesi yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 18:04
Çukur’da flaş gelişme! Çukur dizisinde hayranlarını üzecek haber geldi!

'nin Ay Yapım imzalı dizisi ''un ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Yeni sezona bomba gibi bir girişle yapan dizide Aliço'nun vurulmasıyla şoke edici gelişmelerin ardı arkası kesilmemişti. Bununla birlikte Yamaç'ın hastaneye düşmesi mahalledekileri üzmüştü. Başrollerinde başrolünde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur 3.sezon 5.bölümü fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çukur dizisinde flaş gelişme yaşanırken hayranlarını üzecek haber geldi. İşte o detaylar

Çukur'da flaş gelişme!

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi'nden hayranlarını üzecek flaş gelişme yaşandı. bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Show TV'nin yayın akışında yayın tarihi görülmüyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukur’da flaş gelişme! Çukur dizisinde hayranlarını üzecek haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN