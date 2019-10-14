Çukur’da flaş gelişme! Çukur dizisinde hayranlarını üzecek haber geldi!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Çukur'un ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Yeni sezona bomba gibi bir girişle yapan dizide Aliço'nun vurulmasıyla şoke edici gelişmelerin ardı arkası kesilmemişti. Bununla birlikte Yamaç'ın hastaneye düşmesi mahalledekileri üzmüştü. Başrollerinde başrolünde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur 3.sezon 5.bölümü fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çukur dizisinde flaş gelişme yaşanırken hayranlarını üzecek haber geldi. İşte o detaylar

Çukur'da flaş gelişme!

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi'nden hayranlarını üzecek flaş gelişme yaşandı. Çukur yeni bölüm bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Show TV'nin yayın akışında yeni bölüm yayın tarihi görülmüyor. İşte merak edilen ayrıntılar…