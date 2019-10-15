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açıklandı mı? 14 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Dizi, program sezonunun açılması ile birlikte rekabette son derece artmış durumda. Bu rekabetin içerisinde izleyiciler, takip ettikleri dizilerin reyting sıralamasındaki yerlerini merak ediyorlar. Güncel ise sıralamada TOTAL, ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Peki, 14 Ekim Pazartesi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? ? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 08:39
Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları vatandaşlar tarafından gün içerisinde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziler arasındaki rekabetin kıyasıya arttığı şu günlerde izleyiciler takip ettikleri dizilerin reyting sıralamalarını merak ediyorlar. Bu noktada sıralamalar ise TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Sabah.com.tr olarak biz 14 Ekim Pazartesi reyting sıralaması ile ilgili detayları sizler için hazırladık. Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte bu soruların yanıtları…

14 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini takip edenler 14 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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