Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm tek parça izle! EDHO 143.son bölüm kesintisiz full izle!

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 143.son bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Burak Sergen'in paylaştığı dizinin geçen haftaki son bölümünde heyecanlı dakikalara sahne olmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise nefes kesen anlar yer alıyor. Bu hafta Hızır ve dostları, düşmanın ablukası altında kalacak ve hain tuzak sebebi ile çatışma yaşanacak. Haberimizden, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 144. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 143. son bölüm tamamı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143.BÖLÜMDE NELER OLDU? EDHO YENİ BÖLÜM ÖZETİ!

Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143.bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlandı. İşte dizinin 143.bölüm özeti ve son bölüm izleme seçeneği!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm tek parça izle EDHO son bölüm full izle

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Sen vatanını, milletini sat dedin; ben satmadım!"

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir.

Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir.