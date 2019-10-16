Kuzgun final yapıyor! Kuzgun dizisi final bölümünde neler olacak?

Kuzgun dizisi final kararı aldı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi beklenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldığı iddia edilmişti. Dizi bu akşamki 21. bölümü ile son kez izleyicisi ile buluşacak. Peki Kuzgun 21. bölümde neler olacak? Kuzgun finalinde Dila, Ferman ile evlenecek mi?

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? (21. BÖLÜM)

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila'nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram'ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun'un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun'u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun'dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder.

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Kuzgun 21. final bölümü fragmanı yayınlandı

Dila, Ferman'a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman'la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun'u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman'la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat'ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman'ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir.

Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun'un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.