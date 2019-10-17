Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 4. son bölümü ile ekranlara gelen dizi Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizinin son bölümünde Zümrüt'ün Melek'e olan öfkesi damga vurdu. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara geldiği andan itibaren kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olan Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek yeni bölümünde neler olacak?

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayınlandı

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.



Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek'i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya'ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek'i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali'nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?



Tüm gözler Melek'teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.